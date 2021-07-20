وزارة الصحة تحذر من التسمم بالفحم خلال عيد الاضحى

حذرت وزارة الصحة من خطورة التسمم بالفحم (الفاخر) بمناسبة عيد الاضحى وما يواكب هذه الشعيرة من طقوس وتقاليد مرتبطة بطريقة استعمال هذه المادة.

ونبهت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء ، المواطنات والمواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال استعمال هذه المادة التي تتسبب في ظهور بعض حالات التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون الناتج عن الاستعمال الخاطئ للفحم خلال إعداد الأطباق المغربية التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة.

وجاء في البلاغ أنه “لتجنب خطورة هذا القاتل الصامت الذي تكمن سميته وخطورته في عدم تمكن الشخص من رصده بالحواس المجردة وانعدام اللون والرائحة والطعم، إضافة إلى كونه لا يسبب أي تهيج في الحلق أو في المسالك التنفسية عند استنشاقه، ولضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية سليمة، ينصح المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية التابع لوزارة الصحة، بتجنب استعمال الفحم في الأماكن التي ينقص بها الأوكسجين كالأماكن المغلقة والتي لا توجد بها تهوية جيدة.

كما ينصح المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية ، يضيف البلاغ، باستعمال الفحم في المجمر أو الكانون خارج البيت في فضاءات مفتوحة (الشرفات، السطوح، أمام البيت..)؛ والحرص على فتح النوافذ والأبواب لتهوية البيت يوميا قبل إشعال الفحم ووقت الطهي وإخراجه عند الانتهاء من ذلك؛ و استبدال مجامر الفحم بالمشواة الكهربائية خصوصا في الشقق والبيوت الضيقة التي تفتقر إلى تهوية جيدة؛ و إخراج المجمر أو الكانون المستعمل خارج البيت عند النوم.

ومن جهة أخرى، ، ينصح المركز المغربي لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية، حسب البلاغ، بضرورة التدخل السريع لإنقاذ حياة الشخص المتسمم، مضيفا أنه يمكن طلب استشارة طبية عبر الخدمة الهاتفية للمركز الوطني لمحاربة التسمم ولليقظة الدوائية المداومة على مدار 24ساعة على 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع عبر الرقم الاقتصادي 0801000180.