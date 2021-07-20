حوادث
إيقاف قاصر يروج “قرقوبي” بطنجة
ألقت فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة للشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، مساء الجمعة الماضي، القبض على قاصر ينتمي لشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار وترويج الأقراص المهلوسة، وضبطته متلبسا بحيازة كمية من حبوب «الإكستازي» وهو بصدد عرضها على أحد زبنائه بحي مبروكة بمنطقة بني مكادة، التي كانت يتخذ منها مقرا لترويجأكمل القراءة »
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