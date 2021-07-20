الصباح الفني
“يوتوب” يصدم حسناء المغربية
حجب أحدث أغنية عادت بها إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب صدمت إدارة موقع “يوتوب”، المغنية حسناء المغربية، وحجبت أحدث أعمالها الفنية، والتي عادت من خلالها إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب. وفوجئت حسناء المغربية بحجب الأغنية التي صورتها على طريقة فيديو كليب بالمغرب وتحمل عنوان “ألي ألي”أكمل القراءة »
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