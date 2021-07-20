حوادث
10 سنوات لقاتل شقيقه ببني بوعياش
خلاف حدث بينهما تطور إلى اعتداء على الهالك بضربة قاتلة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا متهما بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت بالبراءة على شقيقه. وتوبع المعني بالأمر (ج. م) من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل جناية الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، دون نية إحداثه،أكمل القراءة »
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