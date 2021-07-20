الرياضة
كانوتي يعارض إقامة “السوبر الإفريقي”
عارض نجم الكرة الإفريقية السابق، عمر كانوتي، مقترح إقامة دوري السوبر الإفريقي، الذي أعلن رئيس الكنفدرالية الإفريقية، باتريس موتسيبي، موافقة المكتب التنفيذي على إطلاقه. وخرج اللاعب في حسابه الخاص في “توتير” للتعبير عن موقفه تجاه إقامة المنافسة التي رفضت في أوربا من قبل الاتحادات المحلية و”فيفا”. وكتب نجم توتنهام وإشبيليةأكمل القراءة »
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