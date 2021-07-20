اذاعة وتلفزيون
ليلى علوي في “قصة 200 جنيه”
بدأت النجمة ليلى علوي تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائي “قصة 200 جنيه، الذي يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، تتوزع بين الكوميدي والدرامي. ويشارك في الفيلم، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، عدد من الفنانين من بينهم هاني رمزي وأحمد رزق ونيللي كريم. وتدور أحداث الفيلم في إطارأكمل القراءة »
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