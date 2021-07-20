الأولى
دركي يواجه الاختطاف والاحتجاز
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، صباح أول أمس (الأحد)، بوضع دركي وثلاثة موقوفين معه، ضمنهم فتاتان، رهن الحراسة النظرية، بعدما سقطوا في سد قضائي للدرك بجماعة المنزه بطريق زعير بالرباط، حينما شرعت فتاة، كانت مع الدركي ورفيقيه في الصراخ بصوت مرتفع، مطالبة عناصر السد بإنقاذها، من الاختطاف والاحتجاز. وأوضحأكمل القراءة »
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