الأولى
هكذا تهرب بوليساريو أموال الجنرالات
الأجهزة الجزائرية فتحت حسابات بنكية لقيادات الجبهة في مختلف دول العالم بحجة جمع المساعدات المالية بقلم: الفاضل الرقيبي منذ تأسيسها بالزويرات الموريتانية بداية سبعينات القرن الماضي، وضعت قيادات الجبهة نفسها تحت تصرف الضباط في محيط المرادية وبن عكنون، ومع مرور الوقت وسنوات السلام الأخيرة تحولت بوليساريو إلى شركة وطنية جزائريةأكمل القراءة »
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