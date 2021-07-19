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تسريبات صفقات كورونا تهز البرلمان
تتحدث عن إبرام الصحة لها مع شركات غير مصرح بها واقتناء معدات وأجهزة دون منافسة اهتز مجلس النواب بعد اختتام ولايته، على وقع فضيحة تسريبات وصفت من قبل نواب بـ”الخطيرة”، تتعلق بنتائج المهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة “كوفيد 19”.أكمل القراءة »
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