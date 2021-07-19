الأولى
جمــال لتهريــب المخــدرات
أنهت عملية رصد أجهزة المراقبة الإلكترونية المثبتة من قبل حرس الحدود الشرقية، أخيرا، تحركات مشبوهة بمنطقة مريخا غير بعيد عن وادي الداورة بقيادة سيدي علي بالريصاني، بانتقال وحدة عسكرية وتمكنها من ضبط جمال، كانت متأهبة لاختراق الحدود نحو الجزائر. ومكنت عملية تفتيش الجمال التي كانت محملة بأكياس كبيرة، من حجزأكمل القراءة »
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