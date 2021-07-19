الأولى
تفتيش تمويلات مشاريع بإفريقيا
الضرائب تدقق في وثائق استثمارات بـ 85 مليارا وشبهات تحوم حول افتعال حالات إفلاس يدقق مراقبو الضرائب، بتنسيق مع مكتب الصرف، في حسابات مستثمرين مغاربة بالخارج، استثمروا في بلدان إفريقية مبالغ بالملايير، منذ أزيد من خمس سنوات، ولم يظهر في تصريحاتهم أثر لهذه الاستثمارات، علما أن القانون يسمح لمستثمرين مغاربةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا