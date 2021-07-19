الأولى
النصـب باسـم الملـك
محتالون استغلوا عيد الأضحى لإسقاط الضحايا في وقت تبذل الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل قصارى جهدها لتوفير ثمن خروف عيد الأضحى ومصاريفه، تنشط عصابات خلف خيوط شركات الاتصال للإيقاع بها في شبكة للنصب والاحتيال، تحت إغراء الفوز بمبلغ مالي ضخم. وتوصل عدد من المواطنين، منذ الخميس الماضي، بعدد من المكالمات منأكمل القراءة »
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