اذاعة وتلفزيون
الدراما الأكثر مشاهدة على “الأولى”
الإنتاجات الوطنية تواصل استقطاب مزيد من المشاهدين تمكنت الإنتاجات الدرامية المعروضة على قناة “الأولى” خلال الآونة الأخيرة من الحفاظ على مكانتها ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، إذ مازالت تواصل استقطاب مزيد من المتابعين. وأكد تقرير نسب المشاهدة للفترة ما بين سابع يوليوز الجاري وثالث عشر منه أن الأعمال الدرامية نجحتأكمل القراءة »
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