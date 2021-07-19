الرياضة
الجيش يخطط لخطف الورفلي
استغل فتور علاقته بالشابي وعدم تسوية وضعيته بالرجاء يسعى الجيش الملكي لكرة القدم الذي ضمن المشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل، إلى التعاقد مع الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع الرجاء الرياضي، الذي ينتهي عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الجاري. وعلمت “الصباح”، من مصادر متطابقة أن الجيش استغل فتور علاقة الورفليأكمل القراءة »
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