وطنية
الانفصال حرام عندهم حلال عندنا
الجزائر تكتوي بنار ضرب الوحدة الترابية وترفض معاملة المغرب لها بالمثل أقامت الجزائر الدنيا ولم تقعدها لمجرد أن المغرب أعلن دعمه لشعب وحكومة القبايل في المنفى، متناسية أنها تفعل الشيء ذاته منذ عقود، واليوم تستكثر على الرباط مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية. ودعا عمر هلال الممثل الدائم للمغرب في الأممأكمل القراءة »
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