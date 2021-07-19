الرياضة
وثيقة تخلط ملف “العنصرية”
محضر اللجنة التأديبية يكشف أن اللاعب موضوع التقرير ليس أستاتي خلطت وثيقة مسربة من محضر اللجنة التأديبية بجامعة كرة القدم، الأوراق، في قضية توقيف طارق أستاتي، ثماني مباريات، بدعوى تلفظه بعبارات عنصرية، في حق يوسوفو دايو، لاعب نهضة بركان. وحسب معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن المحضر الذي حصلت عليه أطرافأكمل القراءة »
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