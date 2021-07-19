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حوادث

تفاصيل الإطاحة بممرض بالجديدة

منذ دقيقة واحدة
الموقوف متورط في جرائم اغتصاب وتصوير وتهديد وابتزاز مطلقة إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة ممرض يعمل في المستشفى الإقليمي بالمدينة، وحكمت عليه بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة، بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، من أجل الاغتصاب والفساد والابتزاز، كماأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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