الرياضة
خريبكة يفاوض أمعنان
أصبح اللاعب حسام أمعنان قريبا من تمديد عقده مع أولمبيك خريبكة، بعد العودة إلى القسم الأول. وتوج أمعنان هدافا لأولمبيك خريبكة، بتسعة أهداف، أحرزها من كرات ثابتة، وتسديدات، إضافة إلى تمريرات، ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية. وخاض أمعنان عددا كبيرا من المباريات، إذ لعب قبل الحلول بأولمبيك خريبكة، بفرق حسنيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا