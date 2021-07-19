الرياضة
انتهاء عقود ثمانية لاعبين بالسوالم
يدرس شباب السوالم الرياضي تمديد عقود ثمانية لاعبين، انتهت مع نهاية الموسم الماضي، وساهموا في تحقيق الصعود إلى القسم الأول. وانتهت عقود محسن الربيبي وأمين لمسن وهشام العلوي مرزاق والمهدي فريي وأنس صبيح والمهدي أزناك ويوسف هكوري ورضوان كروي الذي توج هدافا للفريق، بستة أهداف. ويطمح شباب السوالم، حسب مصدرأكمل القراءة »
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