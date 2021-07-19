الرياضة
تونغارا يلتحق بزاغورا البلغاري
التحق المالي أبو بكار تونغارا رسميا ببيروي ستار زاغورا البلغاري، بعدما رخص له الجيش الملكي بالرحيل قبل نهاية الموسم الكروي الجاري. وعلمت “الصباح” أن تونغارا وقع في كشوفات الفريق البلغاري في صفقة انتقال حر، بعدما قضى أربع سنوات ونصف رفقة الفريق العسكري، قادما إليه من شباب أطلس خنيفرة. وينتظر أنأكمل القراءة »
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