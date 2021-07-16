2791 إصابة جديدة و1208 حالات شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2791 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 1208 حالات شفاء، وتسع وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فبلغ 11 مليون و185 ألف و961، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و608 آلاف و887 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 552 ألف و635 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 529 ألف و853 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.9 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9427 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1120)، وسوس-ماسة (426)، ومراكش-آسفي (374)، والرباط-سلا-القنيطرة (334)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (188)، وفاس-مكناس (90)، وبني ملال-خنيفرة (57)، ودرعة-تافيلالت (50)، والشرق (43)، والعيون-الساقية الحمراء (42)، وكلميم واد نون (34)، والداخلة-وادي الذهب (33).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت ثلاث حالات بجهة سوس-ماسة، وحالتان بجهة العيون-الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس مكناس والداخلة-وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1518.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 7.6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 13 ألف و355 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 58 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 445 منها 15 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و246 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 14.1 في المائة.