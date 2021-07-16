عيد الأضحى … بلاغ وزارة الفلاحة

في ما يلي الخطوط العريضة لبلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات بخصوص عيد الأضحى المبارك 1442:

– الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة عموما ، بفضل المجهودات المتواصلة التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”.

– استفاد قطاع تربية الأغنام والماعز خلال الموسم الفلاحي 2020-2021 من عدة إجراءات وبرامج وضعتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، تتعلق على الخصوص ب:

* تزويد السوق بأعلاف الماشية بكميات وافرة مما أدى الى تحسين المؤهلات التقنية للقطيع التي بلغت نسبة 90 في المئة بالنسبة للولادات و5 في المئة في ما يخص نسبة الوفيات؛

* اختتام عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد 1442 (2021) التي أعطيت انطلاقتها في 15 أبريل 2021؛

* إنجاز 30 سوق مؤقت في عدد من مدن المملكة، بتعاون مع السلطات المحلية، لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى؛

– العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى المبارك لعام 1442 يقدر ب 8 ملايين رأس منها 6,5 مليون رأس من الأغنام و1,5 مليون رأس من الماعز؛ والطلب من أضاحي العيد يقدر بحوالي 5,5 مليون رأس منها 5 مليون رأس من الأغنام و500 ألف رأس من الماعز؛ ومن خلال المقارنة يتبين أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى المبارك لسنة 1442 كاف لسد الطلب المرتقب.

– عيد الأضحى يشكل فرصة لتحسين دخل الفلاحين ومربي الأغنام والماعز على الخصوص، ومن المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 12 مليار درهم، حيث سيتم تحويل غالبيته إلى العالم القروي مما سيمكن الفلاحين من مواجهة مصاريف الأنشطة الفلاحية الاخرى، خاصة مع بداية الموسم الفلاحي المقبل 2021-2022؛

– وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتعاون مع السلطات المحلية، ستقوم بتتبع تموين مختلف الأسواق عن قرب وكذلك مراقبة الحالة الصحية للقطيع الوطني التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.