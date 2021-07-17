مجتمع
منتجع سياحي لأسرة التعليم بإفران
أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، رفقة يوسف البقالي رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، وعامل إقليم إفران، السبت الماضي، على تدشين المنتجع السياحي الجديد “زفير إفران”، الخاص بأسرة التربية والتكوين، الذي يمتد على مساحة تصل إلى خمسةأكمل القراءة »
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