الرياضة
طنجة: القضية مفبركة
قال إن واقعة العنصرية تغطية على فضيحة التحكيم في المباراة انتفض اتحاد طنجة ضد قرارات لجنة التأديب التابعة لجامعة كرة القدم، مؤكدا، في بلاغ رسمي، أنه تفاجأ بها، وأنها غير معللة بخصوص الأحداث، التي عرفتها مباراة فريقه ضد نهضة بركان. وأعلن اتحاد طنجة استنكاره لمثل هذه القرارات، التي تضرب كلأكمل القراءة »
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