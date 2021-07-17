اذاعة وتلفزيون
“ألوان بني عمار” يحاصرها التأجيل
التظاهرة تواجه صعوبات مالية ولوجيستيكية يواجه القائمون على تظاهرة “ألوان بني عمار” وضعية صعبة بسبب مشاكل مالية ولوجيستيكية ستحول ليس فقد دون تأجيل التظاهرة لمرة واحدة فحسب، كما تم الإعلان عنه، بل تعتبر مهددة بالتأجيل للمرة الثانية. وأكدت مصادر ل”الصباح” أن ملف التظاهرة مازال لم يحظ إلى حدود الآن بموافقةأكمل القراءة »
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