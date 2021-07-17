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الـداخـلـيـة تـحـذر
“تزيار السمطة” مطلب ملح لتجنب سقوط ضحايا جدد يتخوف المواطنون، الذين يستعدون لقضاء العيد مع العائلة، في مدن بعيدة، عن تلك التي يشتغلون فيها، أن تشرع السلطات في وقت متأخر، في “تزيار السمطة”، وفرض إجراءات صارمة، بعد فترة تراخ شجعت على “التسيب الكوروني”. ولم تفعل السلطات بشكل جيد، مقتضيات “برنامجأكمل القراءة »
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