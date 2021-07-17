ملف الصباح
العيـد سيـؤزم الوضـع
حمضي قال إنه من العار الاعتماد على الحجر الصحي من أجل التحكم في الحالة الوبائية كشف الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، بعض أسباب ارتفاع الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا. وأوضح حمضي في حوار مع «الصباح»، أنه من الطبيعي تسجيل الارتفاع، باعتبار أن اللقاحات لا تمنع انتشار الفيروسأكمل القراءة »
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