الأولى
اعتقال دركي يتزعم شبكة كوكايين
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، مساء الثلاثاء الماضي، بعد معلومات وفرتها عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، دركيا يتزعم شبكة للاتجار في الكوكايين، كما سقط شريكه، بعد مطاردتهما في محطة الطريق السيار “المناصرة”، وحجزت لديهما 400 غرام من المخدرات الصلبة، وعشرة هواتف محمولة وموادأكمل القراءة »
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