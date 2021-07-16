خاص
الشرق… قطب اقتصادي صاعد
استثمارات عمومية ضخمة تفتح الجهة أمام تدفق المشاريع وتوفير الشغل تتوفر جهة الشرق على مؤهلات مكنتها من إطلاق مشاريع مهيكلة، تندرج في إطار دينامية تنموية من شأنها أن تغير، في غضون سنوات، معالم الجهة وتمكنها من تحقيق إقلاع اقتصادي سيجعل منها قاطرة للتنمية. ورغم التأخر الذي عانته الجهة لعقود، علىأكمل القراءة »
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