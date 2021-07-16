أســــــرة
الغدة الدرقية… طرق علاج جديدة
تصاب بالكسل والقصور وفرط النشاط وإهمالها يؤدي إلى مضاعفات صحية تعتبر الغدة الدرقية من أصغر الغدد بالجسم، إذ يبلغ قياسها حوالي 5 سنتيمترات، تقع تحت تفاحة آدم في الرقبة. ويتصل جزأي الغدة في الوسط في منطقة تسمى البرزخ، مما يعطيها شكل ربطة العنق الصغيرة. لا يمكن عادة رؤية الغدة الدرقية،أكمل القراءة »
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