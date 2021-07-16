وطنية
عمدة البيضاء يترشح في عين الشق
تفادى إحراج العودة إلى الحي المحمدي الذي خاصم ناخبيه منذ 2016 تفادى عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية والبرلماني بدائرة الحي المحمدي عين السبع، العودة إلى العمالة في الاستحقاقات المقبلة، مفضلا خوض الانتخابات من مكان بعيد نسبيا (دائرة عين الشق). ومدت اللجان المحلية والجهوية لتطبيق مساطر اختيار المترشحين بالعدالة والتنميةأكمل القراءة »
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