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مدريك يوقع “خربشات بعد الستين”
احتضن فضاء “دار الصويري” بالصويرة، الثلاثاء الماضي، حفل تقديم وتوقيع ديوان شعري باللغة العربية يحمل عنوان “خربشات بعد الستين” لمؤلفه رفيق مدريك. وجرى هذا الحفل، المنظم من قبل الرابطة الوطنية لشعراء المغرب بشراكة مع جمعية الصويرة موكادور وجمعية آفاق للثقافة والتراث، بحضور عدد من المثقفين والشعراء والنقاد ورجال الأدب، وفاعلينأكمل القراءة »
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