حوادث
إدانة مزور وثيقة لتطليق زوجة أخيه
أدانت هيأة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، الأسبوع الماضي، متهما بتزوير محرر عرفي واستعماله، بالسجن النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها ألفا درهم، إضافة إلى تعويض لفائدة المطالبة بالحقوق المدنية قيمته ثلاثة آلاف درهم. وتفجرت هذه القضية بعدما تقدمت امرأة بشكاية إلى النيابة العامة تتهم فيها شقيق زوجها بتزوير وثيقة بهدفأكمل القراءة »
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