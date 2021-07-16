حوادث
محاكمة نصاب باسم الأمن
المتهم ادعى أنه على علاقات مع شخصيات نافذة تنظر غرفة الجنح الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين المقبل، في ملف جنحي يتابع فيه أربعة متهمين من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، من أجل جنح النصب وقبول شيك على سبيل الضمان والتهديد بارتكاب جناية والعنف ضد قاصر يقلأكمل القراءة »
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