حوادث
1659 مغربيا بالتنظيمات الإرهابية
المصالح الأمنية تلاحقهم لأنهم تدربوا على صنع العبوات و”تفخيخ” السيارات كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التحاق 1659 مغربيا بالمنظمات الإرهابية بسوريا والعراق، وفق ماتضمنه تقرير لجنة الاستطلاعبمجلس النواب، بينهم 290 امرأة، و628 قاصرا. وكشف المسؤول الحكومي، لأعضاء مهمة الاستطلاع بلجنة الخارجية بمجلس النواب، أن 345 مقاتلا عادوا إلى المغرب،أكمل القراءة »
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