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تطبيقات “النيت”… أم المصائب
طفلة كادت تتحول إلى عاهرة بسبب إدمانها على “تيك توك” كثيرة هي التطبيقات الفورية التي تستهوي الأطفال والمراهقين على شبكات الأنترنت بشكل مخيف قد تسلبهم إرادتهم، وتكون تداعياتها خطيرة، إلا أن “سناب شات” و”تيك توك” يشكلان التطبيقات الأكثر استعمالا من قبل هذه الفئة العمرية بالنظر إلى سهولة الاستعمال والإغراءات، التيأكمل القراءة »
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