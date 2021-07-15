الرياضة
مكالمة تمنع برشيد من الانسحاب
البيضي و»الفار» يثيران الجدل ونقطة تفصل الجيش عن مشاركة إفريقية منعت مكالمة هاتفية يوسفية برشيد من الانسحاب أمام الجيش الملكي في المباراة، التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بالملعب البلدي في القنيطرة، لحساب الدورة 27 من منافسات البطولة. وتلقى نور الدين البيضي، رئيس يوسفية، برشيد اتصالا هاتفيا، بعدما كان اللاعبون يستعدونأكمل القراءة »
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