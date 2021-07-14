الرياضة
شراكة بين الوزارة وجامعة التنس
وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفيصل العرايشي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للتنس، أول أمس (الاثنين)، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، حسب بلاغ في الموضوع، ضمن إطار تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51-17،أكمل القراءة »
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