تعاون مغربي أممي للنهوض بحقوق المرأة في العمل

وقعت وزارة الشغل والإدماج المهني وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مؤخرا، على مذكرة تفاهم وبرنامج عمل بهدف توحيد جهودهما في مجال تعزيز الصحة والسلامة في أماكن العمل، لا سيما النهوض بحقوق المرأة.

وسيركز العمل المشترك، بشكل خاص، على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في أماكن العمل، كجزء من تعاون استراتيجي لدعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، كأولوية وطنية ووسيلة أساسية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة.

وتهدف الإجراءات التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار من طرف الوزارة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، إلى دعم أعوان تفتيش الشغل وتعزيز قدراتهم في مجال الصحة والسلامة المهنية.

كما سيتم، على المستوى المحلي، وحسب بلاغ للوزارة، تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر بعض الجمعيات حول الحق في العمل، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويتضمن برنامج العمل، وفق المصدر ذاته، ثلاث محطات برسم الفترة الممتدة من يونيو إلى أكتوبر 2021، على أن يتم بعد ذلك إعداد برنامج عمل للسنوات الخمس القادمة 2022-2026، مضيفا أن الأمر يتعلق الأمر بمجالات اشتغال تهم إعداد برنامج تكوين لفائدة أعوان تفتيش الشغل حول الصحة والسلامة المهنية؛ وتزويد بعض أعوان تفتيش الشغل بمعدات الوقاية الفردية؛ وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر بعض الجمعيات حول الحق في العمل، بما في ذلك الصحة والسلامة المهنيتين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.