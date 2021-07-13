البيضاء-بوزنيقة… إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 5 أطنان من الشيرا

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس (الاثنين)، من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز خمسة أطنان و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية على مستوى الشريط الطرقي الرابط بين البيضاء وبوزنيقة، حيث تم توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية.

وأضاف أن إجراءات التفتيش التي تمت مباشرتها في هذه القضية أسفرت عن ضبط خمسة أطنان و820 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت محملة على متن سيارتين نفعيتين، علاوة على حجز سيارتين خفيفتين يشتبه في استعمالهما في ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتندرج هذه القضية النوعية – يضيف البلاغ – في سياق الجهود المشتركة التي ما فتئت تقوم بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.