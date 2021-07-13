حوادث
إيقاف مروج “قرقوبي”
تمكنت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم أخيرا من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق وبحوزته كمية مهمة من أقراص الهلوسة وسيف من الحجم الكبير. وأكدت مصادر «للصباح»، أن العناصر الدركية التي كانت تقوم بجولاتها التفقدية بمركز أحد السوالم، أوقفت المتهم وهو بصدد تكسير زجاج أكثرأكمل القراءة »
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