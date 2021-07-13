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حوادث

مصرع شاب غرقا بكتامة

منذ ساعة واحدة
لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاما مصرعه غرقا، بعد منتصف السبت الماضي، بدوار “إغماض ” التابع للجماعة الترابية إساكن بإقليم الحسيمة. وقالت مصادر مطلعة، إن الحادث الذي وصف بالمؤلم وقع حينما كان الضحية وهو ابن الدوار ذاته، يسبح رفقة أصدقائه داخل بركة ماء عمقها متران على الأقل، يستغلها شبابأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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