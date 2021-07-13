حوادث
حريق في “جوطية” بمكناس
اندلع حريق مهول، ليلة السبت الماضي، بجوطية «بلاص دارم» بالمدينة الجديدة (حمرية) بمكناس، أتت ألسنته على عدة محلات لبيع المتلاشيات والتجهيزات المستعملة، فضلا عن مواد قابلة للاشتعال ما تسبب في خسائر مادية جسيمة دون تسجيل خسائر بشرية. وحسب مصادر مطلعة، فإن ألسنة النيران المتوهجة كادت أن تلتهم العديد المحلات التجاريةأكمل القراءة »
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