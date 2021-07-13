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حوادث

إدانة متهم تسبب في حمل ابنة عمه

منذ ساعة واحدة
رفض الاعتراف فقررت إخبار والدها بالأمر قضت غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة متهم وحكمت عليه ب3 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب، وجاء قرار هيأة الحكم مخففا في حق المتهم بعد تكييف المتابعة من جناية الى جنحة الفساد، وأمر الوكيلأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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