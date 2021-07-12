الرياضة
رسالة رياضية: قف على ناصية الحلم
في إنجاز الرجاء مكاسب كبيرة، ربما أكبر من اللقب نفسه، لنتأمل: أولا، هذا تتويج جيل شاب من أبناء الرجاء، نضج في سن مبكرة، بقيادة نجم مثل سفيان رحيمي، ولاعبين واعدين آخرين، مثل مذكور وسكحان، بمعنى أنها رسالة لباقي الأندية تقول إنه، يمكن بناء فريق بطل دون الحاجة إلى انتدابات ضخمة،أكمل القراءة »
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