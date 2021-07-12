الرياضة
أربع حكمات مغربيات في تصفيات عصبة شمال إفريقيا
وجه اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم الدعوة إلى أربع حكمات مغربيات، للمشاركة في التصفيات، المؤهلة إلى نهائيات عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القديم النسوية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 24 و30 يوليوز الجاري بوجدة. واستدعى اتحاد شمال إفريقيا الحكمتين الرئيسيتين، صباح صدير وفاطمة الزهراء العجاني، والحكمتين المساعدتين فتيحة جرمومي وسكينة حمدي،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا