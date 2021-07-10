اذاعة وتلفزيون
الداودية تصور فيديو كليب
علمت “الصباح” أن المغنية الشعبية زينة الداودية، صورت قبل أيام فيديو كليب أغنية جديدة، تستعد للعودة من خلالها إلى الساحة الفنية. وقالت المصادر إن فريق العمل اختار تصوير مشاهد الفيديو كليب بسلا، وبالضبط بمارينا، علما أن الداودية ستطل على جمهورها، من خلال الكليب، بأكثر من إطلالة. وطرحت الداودية قبل أسابيع،أكمل القراءة »
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