الرياضة
المنتخب النسوي يثأر من الكامرون
ثأر المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة من نظيره الكامروني، بعدما فاز عليه بهدفين لواحد، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (الخميس) بياوندي. وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، من رد دين هزيمته أمام نظيره الكامروني بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، إذ سجلت زبيدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا