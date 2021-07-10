الرياضة
تأجيل كأس العرب لمنتخبات الفتيان
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل البطولة العربية لمنتخبات أقل من 17 سنة، في نسختها الرابعة، بعدما كان مقرر إجراؤها بالمغرب في الفترة بين 29 يوليوز الجاري و14 غشت المقبل. وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، أول أمس (الخميس)، أن قرار التأجيل جاء بناء على توصيات وزارة الصحة بالمملكة المغربية، الخاصةأكمل القراءة »
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