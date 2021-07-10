ملف الصباح
الأضاحي تنعش اقتصاد القرى
تحويل 500 مليار من المدن إلى البوادي ورواج تجاري بألف مليار يأتي عيد الأضحى في ظرفية أحسن نسبيا من السنة الماضية، إذ تشير المعطيات إلى التحسن التدريجي للوضعية، كما أن الإقبال الكبير للمغاربة المقيمين بالخارج على زيارة المغرب، خاصة خلال فترة العيد، سيساهم في إنعاش الرواج، ما سينعكس إيجابا علىأكمل القراءة »
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